Les tensions géopolitiques font peser un risque sur la croissance en zone euro,selon De Guindos

Panneau devant le bâtiment de la BCE à Francfort

Les tensions géopolitiques assombrissent les ‍perspectives de croissance économique de la zone euro, en particulier pour ‌les pays fortement endettés ou qui dépendent du commerce ​extérieur, a déclaré mercredi ⁠le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de ⁠Guindos.

"Le ‍risque géopolitique augmente sensiblement ⁠les risques baissiers sur la croissance", a-t-il dit lors d'un ​événement en Espagne. "Les pays qui dépendent davantage du commerce ou ⁠dont la dette ​publique est plus élevée sont ​davantage exposés ​aux effets d'amplification et aux ​pressions à ⁠la baisse qui en résultent."

Le niveau élevé d'incertitude ne semble pas se refléter sur ‌les marchés financiers, ajoute-t-il, alors que les Bourses en Europe évoluent sur des plus hauts.

(Rédigé par Jesus Aguado; version française ‌Blandine Hénault)