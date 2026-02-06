Les supporters sénégalais détenus au Maroc font une grève de la faim

L’appétit vient en pensant. Poursuivis en justice et détenus au Maroc pour « hooliganisme » pour les faits remontant à la finale de la CAN 2025, les 18 supporters sénégalais n’ont pas manqué d’agir pour montrer leur mécontentement quant à la situation.

Selon des informations de l’AFP, ces fans des Lions du pays de la Teranga se plaignent de ne pas connaître la raison de leur détention et d’être interrogés dans une autre langue que la leur, le wolof. En effet, les autorités marocaines parleraient en français en arabe, des langues qu’ils ne comprennent pas.…

SW pour SOFOOT.com