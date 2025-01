Les supporters lyonnais prennent la défense de Pierre Sage

« Ahou ! »

Ce mardi, les Bad Gones – principal groupe ultra de l’Olympique lyonnais – ont communiqué sur la mise à pied de Pierre Sage , entraîneur du club. Dans une longue tirade, les BG ont ainsi tenu à faire part de leur désaccord avec la décision de la direction lyonnaise, symbolisée par leur boycott du banquet traditionnel de nouvel an organisé par le club. « Le club ne se trompe-t-il pas de coupable ? » peut-on notamment lire. « La cause de ce mal être (à savoir, les mauvais résultats de l’OL) et de la médiocrité ambiante sur le terrain ne viendrait-elle pas plutôt des sorties médiatiques de notre propriétaire, sur son staff et les joueurs ? De la gestion des derniers mercatos et de celui-ci en particulier ? D’une gestion financière opaque et inhabituelle dans notre pays ? » fustigent les ultras, en mettant, notamment, la lumière sur la gestion de John Textor.…

AB pour SOFOOT.com