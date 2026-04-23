Comment construire un bon pari combiné en 2026 ?

Marre de se contenter de paris simples ? Envie de tester de nouvelles options de jeu ? Le pari combiné peut offrir quelques frissons supplémentaires, surtout cette saison où des outsiders tentent de bousculer des grands d’Europe, à condition de ne pas faire n’importe quoi.

En partenariat avec Parions Sport, voici quelques astuces pour bien réussir sa sélection au moment de miser, tout en restant raisonnable et responsable.

Faites appel à vos connaissances

Le feeling c’est bien, mais la maîtrise c’est quand même mieux. Miser sur des équipes ou des championnats que vous ne connaissez pas peut sembler excitant, mais n’est clairement pas la meilleure tactique pour gagner à la fin. Il vaut certainement mieux prendre le temps de choisir ses poulains de manière précise, en ayant autant que possible en tête la dynamique récente des protagonistes, les joueurs éventuellement absents, l’historique entre les deux équipes, etc. Il n’y a que comme cela que votre pari ne sera pas une simple pièce en l’air, mais plutôt un choix mûrement réfléchi et qui fait sens pour vous.…

Jouer comporte des risques. Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction... Retrouvez infos et conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).

SF pour SOFOOT.com