Les supporters du Havre sceptiques sur le rachat par BlueCrow

On ne peut pas les accuser de faire Volpe face.

Quelle belle bande de ronchons ! Les supporters du Havre ont réagi au changement de propriétaire de leur club de cœur. L’Américain Vincent Volpe, arrivée dans la cité d’Édouard Philippe en 2015, passe la main à Bluecrow Sports, un groupe d’investisseurs internationaux déjà propriétaire de Leganés et de Cancún. Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, les fans du Hac ont remercié Vincent Volpe, le « plus havrais des Texans » qui a mis du temps à recruter des « gens compétents sur le plan sportif » : « On ne nous a jamais promis l’Europe mais nous avons eu l’Amérique : un centre d’entraînement tout neuf et bien localisé, une politique de formation toujours au premier plan, une montée en Ligue 1 assortie de deux maintiens consécutifs et surtout, l’identité et la pérennité du club assurées ! » C’est pas le Pérou (ni Rouen), mais la Seine-Maritime !…

UL pour SOFOOT.com