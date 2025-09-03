Les supporters de West Ham lancent une fronde contre la direction
Les marteaux sont de sortie .
Le principal groupe de supporters de West Ham, Hammers United, représentant près de 25 000 fans, a annoncé des manifestations et un boycott afin d’obtenir la démission du copropriétaire David Sullivan et de la vice-présidente Karren Brady. Une initiative prise en réaction aux mauvais résultats récents du club et à un début de saison amer, malgré une victoire tardive 3-0 face à Nottingham Forest dimanche dernier.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
