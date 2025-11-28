 Aller au contenu principal
Les supporters de Stuttgart violemment pris à partie par la police néerlandaise
information fournie par So Foot 28/11/2025 à 12:44

Comme le fromage, la France et les Pays-Bas partagent une autre spécialité.

La Ligue Europa et les incidents de supporters, c’est une longue histoire d’amour. Cette fois-ci, pourtant, ce ne sont pas les fans qu’il faut blâmer, mais bien les autorités. À quelques heures du coup d’envoi entre Go Ahead Eagles et Stuttgart , des supporters allemands ont été violemment agressés par la police locale , selon Stimme . À peine étaient-ils sortis de leur bus à Deventer, alors que la ville avait publié un décret d’urgence dans l’après-midi, que la police néerlandaise a chargé sans hésiter, s’en prenant à des supporters allemands sans défense.…

SF pour SOFOOT.com

