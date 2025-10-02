Les supporters de Strasbourg stoppent leur grève totale à Bratislava
Petite trêve.
Pour le premier match européen de Strasbourg depuis 20 ans, les groupes de supporters du RCSA, qui sont environ 1 000 en Slovaquie ce jeudi pour la rencontre face au Slovan Bratislava, ont mis fin à leur grève totale en redonnant de la voix après un premier quart d’heure de silence ce jeudi.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
