 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les supporters de Strasbourg stoppent leur grève totale à Bratislava
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 21:49

Les supporters de Strasbourg stoppent leur grève totale à Bratislava

Les supporters de Strasbourg stoppent leur grève totale à Bratislava

Petite trêve.

Pour le premier match européen de Strasbourg depuis 20 ans, les groupes de supporters du RCSA, qui sont environ 1 000 en Slovaquie ce jeudi pour la rencontre face au Slovan Bratislava, ont mis fin à leur grève totale en redonnant de la voix après un premier quart d’heure de silence ce jeudi.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Strasbourg domine le Slovan Bratislava
    Strasbourg domine le Slovan Bratislava
    information fournie par So Foot 02.10.2025 22:59 

    Bratislava 1-2 Strasbourg Buts : Ibrahim (64ᵉ) pour le Slovan // Yirajang (csc, 26ᵉ), Ouattara (41ᵉ) pour le Racing Au forceps.… TM pour SOFOOT.com

  • L'OL récite sa partition contre Salzbourg
    L'OL récite sa partition contre Salzbourg
    information fournie par So Foot 02.10.2025 22:53 

    Encore une fois, l'OL a gagné. Encore une fois, l'OL n'a pas pris de but. Face au RB Salzbourg au Groupama Stadium (2-0), Lyon a confirmé que son beau début de saison n'était pas réservé au championnat, mais également à la Ligue Europa. Lyon 2-0 RB Salzbourg Buts ... Lire la suite

  • Ligue Europa : Haise promet de « toujours jouer la coupe d’Europe à fond »
    Ligue Europa : Haise promet de « toujours jouer la coupe d’Europe à fond »
    information fournie par So Foot 02.10.2025 22:34 

    On le prend au mot. Après le 14ᵉ match sans victoire de l’OGC Nice en coupe d’Europe , suite au revers face à Fenerbahçe ce jeudi soir (2-1), Franck Haise, l’entraîneur de Nice, a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse : « J’ai envie qu’on gagne ... Lire la suite

  • Özer réussit l'exploit d'arrêter trois penlatys consécutifs !
    Özer réussit l'exploit d'arrêter trois penlatys consécutifs !
    information fournie par So Foot 02.10.2025 21:12 

    Héroïque ! Lors du court succès de Lille sur la pelouse de la Roma (0-1) ce jeudi, Berke Özer, le gardien du LOSC, a réalisé un exploit rare dans le football : arrêter trois penaltys consécutifs. Une performance héroïque, qui a permis aux hommes de Bruno Genesio, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank