Les supporters de Nottingham Forest bloqués par une cafetière en feu

Ils vont arriver carbo.

C’est enfin le grand retour de Nottingham Forest en compétition européenne , et ce, pour le premier match depuis 30 ans. Ce mercredi soir, les champions d’Europe 1979 et 1980 ont rendez-vous à Séville pour affronter le Real Betis ce mercredi à 21 heures. Mais avant même de poser le pied en Espagne, les supporters anglais ont été confrontés à un obstacle inattendu… une cafetière en feu à l’aéroport de Stansted, à Londres. L’incendie, qui a provoqué d’importantes fumées dans le hall des départs, a entraîné la fermeture temporaire de certaines zones et retardé de nombreux vols.…

SF pour SOFOOT.com