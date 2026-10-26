Les supporters de Lens privés de derby par leur propre club ?

Les supporters de Lens privés de derby par leur propre club ?

Le feu, ça brûle. Un derby sans supporters dans le parcage , c’est moins fun, mais c’est ce qui risque d’arriver ce vendredi entre Lille et Lens. En cause, les supporters lensois qui, selon nos confrères de La Voix du Nord , devraient être interdits de déplacement par leur propre club après les incidents survenus à Bruges avec des fumigènes.

Après les événements qui se sont déroulés à Bruges la semaine passée en Ligue des champions, le club songerait à ne pas mettre en vente de places pour son parcage contre Lille. L’information aurait été transmise aux différentes associations de supporters ce lundi, indique La Voix du Nord . Mais pour l’heure, aucun communiqué n’est venu officialiser la décision. …

LT pour SOFOOT.com