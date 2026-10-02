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Les supporters bosniens pètent les plombs pour la dernière d'Edin Džeko
information fournie par So Foot 02/10/2026 à 21:50

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Les supporters bosniens pètent les plombs pour la dernière d'Edin Džeko

Les supporters bosniens pètent les plombs pour la dernière d'Edin Džeko

C’est la folie à Zenica. Ce soir contre la Suède, Edin Džeko dispute son dernier match de son immense carrière avec la Bosnie-Herzégovine. À la onzième minute, le recordman de sélections avec les Zmajevi (152 ce soir), de buts (73, et peut-être plus) a reçu un hommage complètement dingo de la part des supporters.

Fumigènes, banderoles et feux d’artifice

Sur les balcons des immeubles derrière la modeste tribune latérale du stade Bilino Polje de Zenica, les fans de Džeko ont fait craquer des dizaines de fumigènes pour dire au revoir à leur légende. Dans le même temps, des feux d’artifice ont été lancés depuis le toit des trois immeubles. Une banderole « Hvala Edine » (Merci Edin en VF) a également été installée au sommet d’un des bâtiments.…

MBC pour SOFOOT.com

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