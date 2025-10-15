Les supporters anglais répondent à Tuchel dans un style typiquement british
Comme dogs and cats.
Grâce à leur succès retentissant succès 5-0 en Lettonie ce mardi soir, l’Angleterre s’est payée le luxe d’être la première nation européenne à se qualifier pour le prochain Mondial 2026. Après avoir critiqué l’apathie des supporters anglais en ayant notamment qualifié Wembley de « stade silencieux » , Thomas Tuchel a obtenu une belle réponse de la part des supporters des Three Lions présents en Lettonie. À Riga, les Anglais ont chantés depuis le parcage visiteurs : « Sommes-nous assez bruyants pour vous ? » suivi d’un « Nous chantons quand nous voulons ». …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
