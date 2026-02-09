Les stats historiques de PSG-OM

Une démonstration historique. Plus large succès de l’histoire dans un Classique , la très large victoire du PSG sur l’OM dimanche soir a marqué les esprits. Au-delà de la revanche prise par les joueurs de la capitale après leur revers de l’aller, la domination des champions de France s’est également matérialisée en chiffres. À commencer par des statistiques offensives impressionnantes côté parisien : 53 ballons touchés dans la surface adverse (contre 9 pour l’OM), quatre montants touchés (ce qui n’était plus arrivé depuis sept ans) ou encore ce total impressionnant de 4,14 expected goals , symbole des très nombreuses occasions de but parisiennes.

9 - Ousmane Dembélé a été impliqué dans neuf buts contre Marseille toutes compétitions confondues (5 buts, 4 assists), soit l'adversaire contre lequel il a été le plus souvent décisif dans sa carrière. Bourreau. pic.twitter.com/blu41gQNx3…

TB pour SOFOOT.com