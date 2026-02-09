 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les stats historiques de PSG-OM
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 09:50

Les stats historiques de PSG-OM

Les stats historiques de PSG-OM

Une démonstration historique. Plus large succès de l’histoire dans un Classique , la très large victoire du PSG sur l’OM dimanche soir a marqué les esprits. Au-delà de la revanche prise par les joueurs de la capitale après leur revers de l’aller, la domination des champions de France s’est également matérialisée en chiffres. À commencer par des statistiques offensives impressionnantes côté parisien : 53 ballons touchés dans la surface adverse (contre 9 pour l’OM), quatre montants touchés (ce qui n’était plus arrivé depuis sept ans) ou encore ce total impressionnant de 4,14 expected goals , symbole des très nombreuses occasions de but parisiennes.

9 - Ousmane Dembélé a été impliqué dans neuf buts contre Marseille toutes compétitions confondues (5 buts, 4 assists), soit l'adversaire contre lequel il a été le plus souvent décisif dans sa carrière. Bourreau. pic.twitter.com/blu41gQNx3…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire dénonce l’homophobie d’un tifo parisien
    Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire dénonce l’homophobie d’un tifo parisien
    information fournie par So Foot 09.02.2026 10:20 

    Humour ou discrimination ? Alors que leurs protégés déroulaient sur la pelouse, les ultras du PSG ont dévoilé plusieurs banderoles dans la tribune Auteuil tout au long du match. Si certaines ne prêtent pas à débat ( « Paris contre le racisme » ), un tifo a particulièrement ... Lire la suite

  • Pour Arbeloa, Mbappé est en passe de devenir comme Cristiano Ronaldo
    Pour Arbeloa, Mbappé est en passe de devenir comme Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 09.02.2026 09:55 

    Il va finir par s’en lasser. Kylian Mbappé n’en finit plus de marquer. Encore buteur dans la victoire 0-2 du Real Madrid à Valence, le Français est déjà à 23 buts en Liga cette saison. Toutes compétitions confondues, son compteur indique 38 pions en 31 matchs . ... Lire la suite

  • Un duo termine son périple à pied entre la France et Shanghai
    Un duo termine son périple à pied entre la France et Shanghai
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 09:20 

    Deux voyageurs français ont terminé samedi leur périple épique entre la France et Shanghai, après avoir traversé 16 pays presque entièrement à pied pendant près d'un an et demi.

  • Luis Enrique vante les mérites des supporters du PSG
    Luis Enrique vante les mérites des supporters du PSG
    information fournie par So Foot 09.02.2026 09:13 

    Un petit coup de brosse à reluire. Après que son Paris Saint-Germain a détruit l’Olympique de Marseille (5-0) , Luis Enrique n’a pas seulement vanté la prestation de ses joueurs, mais également celle des supporters du Parc des Princes. « On a vu les tifos, c’est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank