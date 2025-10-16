Les robotaxis Waymo vont livrer des repas pour Doordash aux Etats-Unis

Un véhicule Waymo sans conducteur à Tempe, en Arizona, le 15 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les véhicules sans conducteur de Waymo vont livrer dans quelques mois les courses et les repas des clients de DoorDash, numéro 1 américain de la livraison alimentaire, en commençant par exercer dans la métropole de Phoenix (Arizona), ont annoncé jeudi les deux sociétés.

Le service n'est pas immédiatement disponible, mais "dans les prochains mois, les clients de DoorDash pourront bénéficier d'un véhicule Waymo entièrement autonome pour leur prochaine livraison auprès d'un commerçant participant", ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

Le leader américain des robotaxis, dont les centaines de véhicules sans conducteur sont devenus quasi banals dans les rues de sa vitrine de San Francisco, poursuit donc au-delà des premiers tests de livraison mené avec Uber en s'associant cette fois à DoorDash.

Le service sera initialement proposé dans la métropole de Phoenix, où Waymo a commencé à faire rouler ses voitures en 2016 et où il bénéficie de sa plus large zone d'opération autorisée (environ 800 km2, soit la surface de Paris et sa petite couronne).

Les clients commandant via Doordash pourront voir la livraison assurée par un véhicule autonome et débloquer l'ouverture du coffre avec leur téléphone. Les premières livraisons seront initialement limitées aux DashMart, les magasins de proximité de DoorDash, avant d'être élargies à d'autres commerçants, ont précisé les sociétés.

Les clients commandant via Doordash pourront voir la livraison assurée par un véhicule autonome et débloquer l'ouverture du coffre avec leur téléphone ( AFP / Eric BARADAT )

"Waymo Driver a déjà parcouru plus de 100 millions de kilomètres en mode autonome sur les routes publiques et a effectué plus de 10 millions de trajets" aux États-Unis, précise au passage la filiale d'Alphabet (Google), qui vient d'annoncer ses premiers tests prévus en Europe, en commençant par Londres.

DoorDash, basé à San Francisco et présent dans plus de 30 pays, est numéro un de la livraison alimentaire aux États-Unis. Il vient de racheter Deliveroo, qui est présent dans neuf pays supplémentaires, dont la France et la Belgique.

D'autres entreprises, comme Amazon avec des drones ou la start-up Nuro avec des robots, sont dans la course pour développer des moyens de livraison autonome.