Les responsables de la Fed ont montré de profondes divergences lors de la réunion de décembre, selon le compte rendu des débats

Compte rendu de la réunion des 9 et 10 décembre

La plupart des décideurs politiques ont soutenu la baisse des taux dans le cadre d'un large débat

Certains partisans de la baisse des taux ont noté que la décision était "finement équilibrée"

La Réserve fédérale américaine a accepté de réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre seulement après un débat très nuancé sur les risques auxquels l'économie américaine est actuellement confrontée, selon le procès-verbal de la dernière session de deux jours.

Même certains des partisans de la baisse des taux ont reconnu que "la décision était finement équilibrée ou qu'ils auraient pu soutenir le maintien de la fourchette cible inchangée", compte tenu des différents risques auxquels l'économie américaine est confrontée, selon le procès-verbal publié mardi.

Dans les projections économiques publiées après la réunion des 9 et 10 décembre, six responsables se sont catégoriquement opposés à une réduction et deux d'entre eux ont exprimé leur désaccord en tant que membres votants du Comité fédéral de l'open market.

"La plupart des participants se sont finalement prononcés en faveur d'une réduction, certains estimant qu'il s'agissait d'une stratégie prospective appropriée qui contribuerait à stabiliser le marché du travail après un récent ralentissement de la création d'emplois.

D'autres, cependant, "ont exprimé leur inquiétude quant à la stagnation des progrès vers l'objectif d'inflation de 2 % du comité"

"Certains participants ont suggéré que, compte tenu de leurs perspectives économiques, il serait probablement approprié de maintenir la fourchette cible inchangée pendant un certain temps après un abaissement de la fourchette lors de cette réunion", indique le procès-verbal d'un débat qui a vu les responsables se prononcer à la fois en faveur d'un resserrement et d'un assouplissement de la politique monétaire, un résultat inhabituel pour la banque centrale qui s'est maintenant produit lors de deux réunions consécutives.

La baisse de taux d'un quart de point approuvée en décembre a abaissé le taux d'intérêt au jour le jour de référence de la Fed à une fourchette comprise entre 3,5 % et 3,75 %, la troisième mesure consécutive de la banque centrale, les responsables ayant convenu que le ralentissement de la création d'emplois mensuels et l'augmentation du chômage justifiaient une politique monétaire légèrement moins restrictive.

Mais à mesure que les taux baissaient et s'approchaient d'un niveau neutre qui ne décourage ni n'encourage l'investissement et les dépenses, les avis de la Fed sont devenus plus partagés quant à l'ampleur de la réduction à opérer. Les nouvelles projections publiées après la réunion de décembre ne prévoient qu'une seule baisse des taux l'année prochaine, tandis que le libellé de la nouvelle déclaration de politique monétaire indique que la Fed restera probablement en attente jusqu'à ce que de nouvelles données montrent que l'inflation diminue à nouveau ou que le chômage augmente plus que prévu.

L'absence de données officielles pendant les 43 jours de fermeture du gouvernement, un manque d'informations qui n'a pas encore été entièrement comblé, a continué à influencer les perspectives et les opinions des décideurs politiques sur la manière de gérer les risques.

Certains de ceux qui étaient opposés ou sceptiques à l'égard de la dernière réduction "ont suggéré que l'arrivée d'un nombre considérable de données sur le marché du travail et l'inflation au cours de la prochaine période inter-réunions serait utile pour juger si une réduction des taux est justifiée"

Le rattrapage des données se poursuit, avec les informations sur l'emploi et les prix à la consommation pour le mois de décembre qui seront publiées le 9 janvier et le 13 janvier, selon le calendrier habituel.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 27 et 28 janvier, et les investisseurs s'attendent actuellement à ce que la banque centrale laisse son taux de référence inchangé.