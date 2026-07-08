Les responsables de la Fed ont constaté une montée des inquiétudes liées à l'inflation lors de leur réunion de juin, selon le compte-rendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour suite à la publication du procès-verbal)

* Les prévisions de juin faisaient état d’un clivage entre le maintien des taux inchangés et leur relèvement au moins une fois cette année

* La déclaration de politique monétaire de juin a supprimé toute indication prospective et a réduit les descriptions de la situation économique actuelle

* Quelques participants ont estimé qu’il y avait lieu de relever les taux lors de la réunion de juin

par Howard Schneider

Les inquiétudes concernant la forte inflation se sont intensifiées lors de la réunion de la banque centrale américaine le mois dernier, les responsables ayant suivi l’exemple du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, pour adopter un communiqué de politique monétaire plus succinct, alors même que l’on craignait que la hausse des prix ne s’étende et ne nécessite des hausses de taux d’intérêt.

Quelques participants à la réunion des 16 et 17 juin ont estimé qu’il y avait lieu de relever les taux immédiatement.

Mais le débat général semblait divisé à parts égales, comme l’ont révélé mercredi les comptes rendus de la séance: « la plupart des participants » envisageaient des scénarios dans lesquels l’inflation reviendrait d’elle-même vers l’objectif de 2 % de la Fed, tandis que « la plupart » envisageaient également des situations où elle resterait élevée. « Presque tous » les membres de ce groupe considéraient qu’une hausse des taux était nécessaire si cela se produisait.

« Les participants ont généralement estimé que les informations reçues entre les réunions suggéraient que les risques à la hausse pesant sur la stabilité des prix restaient élevés, tandis que les risques à la baisse pesant sur la réalisation du plein emploi s’étaient quelque peu atténués », indique le compte-rendu.

En fin de compte, « tous les participants » se sont prononcés en faveur du maintien des taux inchangés.

L’inflation étant environ deux fois supérieure à l’objectif de la Fed, « les membres ont convenu que le communiqué publié à l’issue de la réunion exprimerait l’engagement du Comité fédéral des opérations d’open market (FOMC) à atteindre les objectifs de son double mandat et soulignerait que le Comité garantirait la stabilité des prix », indique le procès-verbal.

Le débat et la décision sur la politique monétaire n’ont constitué qu’un aspect des discussions menées lors de la première réunion de Kevin Warsh en tant que président de la Fed.

Les responsables ont également examiné sa proposition visant à mettre fin aux « indications prospectives » et à réduire les commentaires dans le communiqué concernant les prochaines décisions de taux.

« Une majorité de participants a fait remarquer qu’elle voyait des avantages à raccourcir le communiqué », indique le procès-verbal, tandis que « la plupart des participants » se sont prononcés en faveur de la suppression des formulations laissant entendre que la prochaine mesure de politique monétaire de la Fed serait probablement une baisse des taux.

La solution approuvée par la Fed en juin supprimait purement et simplement toute orientation concernant les taux, conformément à la volonté générale de Kevin Warsh d’éviter de faire des promesses sur les décisions de taux.

Lors de sa réunion de juin, la Fed a maintenu son taux directeur inchangé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, bien que de nouvelles projections aient révélé un sentiment croissant quant à une probable hausse des taux cette année, neuf décideurs politiques sur dix-huit prévoyant des taux légèrement plus élevés d’ici fin 2026.