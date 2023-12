Les régulateurs américains ajoutent l'intelligence artificielle aux risques potentiels pour le système financier

(Nouveau dans l'ensemble, plus de détails) par Pete Schroeder

L'adoption rapide de l'intelligence artificielle (AI) pourrait créer de nouveaux risques pour le système financier américain si la technologie n'est pas correctement supervisée, a averti jeudi un groupe de régulateurs.

Le Conseil de surveillance de la stabilité financière, qui comprend les principaux régulateurs financiers et est présidé par la secrétaire au Trésor Janet Yellen, a signalé les risques posés par l'IA pour la première fois dans son rapport annuel sur la stabilité financière.

Bien que le groupe ait déclaré que l'IA pourrait stimuler l'innovation ou l'efficacité des entreprises financières telles que les banques, cette technologie qui progresse rapidement requiert la vigilance des entreprises et de leurs organismes de surveillance.

"L'IA peut introduire certains risques, y compris des risques de sécurité et de solidité tels que les risques cybernétiques et les risques de modèle", a déclaré le groupe dans son rapport annuel publié jeudi, ajoutant qu'il recommandait aux entreprises et à leurs régulateurs "d'approfondir l'expertise et la capacité à surveiller l'innovation et l'utilisation de l'IA et à identifier les risques émergents"

Le groupe a également souligné le rôle croissant des établissements non bancaires et du crédit privé comme méritant une attention particulière, et a déclaré que les institutions financières et les régulateurs devraient continuer à essayer de mieux évaluer les risques découlant du changement climatique.

Certains outils d'IA peuvent être extrêmement techniques et opaques, ce qui rend difficile pour les institutions de les expliquer ou de les contrôler correctement pour déceler les lacunes. Si les entreprises et les régulateurs ne comprennent pas parfaitement les outils d'IA, il est possible qu'ils manquent des résultats biaisés ou inexacts, selon le rapport.

Il note également que les outils d'IA reposent de plus en plus sur de vastes ensembles de données externes et sur des fournisseurs tiers, ce qui pose leurs propres risques en matière de protection de la vie privée et de cybersécurité.

Certains régulateurs, dont la Securities and Exchange Commission, qui fait partie du groupe, examinent de près la manière dont les entreprises utilisent l'IA , tandis que la Maison Blanche a récemment publié un décret visant à atténuer les risques liés à l'IA.

Ailleurs dans le rapport, le FSOC note que le système bancaire américain reste résilient, malgré d'importantes faillites de banques cette année. Il a toutefois exhorté les régulateurs à surveiller de près les dépôts bancaires non assurés, dont la fuite rapide a déclenché les faillites.