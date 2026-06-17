Les regrets de Pape Thiaw après la défaite face aux Bleus

‌Difficile de lui donner tort. Après le revers des Lions de la Teranga face à l’équipe de France (3-1), le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw a affiché quelques regrets en conférence de presse sur le résultat de la rencontre : « Si on regarde la physionomie du match, on aurait pu mener 2-0. La France a été plus efficace que nous après la pause, il faut les féliciter. »

Un poteau et un raté aux six mètres

Il est vrai qu’en première période, les coéquipiers de Sadio Mané ont eu deux grosses occasions par l’intermédiaire de Nicolas Jackson qui a trouvé le poteau et Ismaïla Sarr qui rate le cadre aux six mètres juste avant la mi-temps . Selon le coach, le Sénégal « a fait des erreurs sur toutes les occasions » que les Bleus ont eues, en appuyant sur de nombreuses pertes de balles de ses joueurs .…

EM pour SOFOOT.com