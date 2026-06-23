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Endeuillé, Deschamps sera absent pour Norvège-France
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 21:49

Endeuillé, Deschamps sera absent pour Norvège-France

Endeuillé, Deschamps sera absent pour Norvège-France

Triste nouvelle. Didier Deschamps ne participera pas aux entraînements tricolores de la semaine, ni à la rencontre face à la Norvège ce vendredi . Une situation liée au décès de la mère du sélectionneur survenu ce mardi matin, a indiqué la FFF dans la soirée.

Le sélectionneur va donc retourner en France cette semaine pour traverser ce moment difficile auprès de ses proches et assister aux obsèques. La gestion du groupe d’ici son retour a été confiée à Guy Stéphan qui sera donc l’entraîneur principal des Bleus pour ce troisième match de poule contre la Norvège.…

LB, avec CG pour SOFOOT.com

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