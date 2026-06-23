Mondial-2026: La course aux buts de Messi et Mbappé réveille Ronaldo

Cristiano Ronaldo inscrit son deuxième but lors du match remporté par le Portugal (5-0) face à l'Ouzbekistan le 23 juin 2026 à Houston. Critiqué après un premier match raté face à la RD Congo, objet d'un débat sur sa place de titulaire inamovible en sélection, le buteur a répondu sur le terrain ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Critiqué après une première rencontre ratée face à la RD Congo (1-1), objet d'un débat sur son statut d'indéboulonnable en sélection, Cristiano Ronaldo a répondu avec ses armes préférées mardi à Houston contre l’Ouzbékistan, balayé 5-0 par le Portugal.

A l'instar des superstars Lionel Messi et Kylian Mbappé la veille, "CR7" s'est offert un doublé, devenant à 41 ans et 138 jours le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde.

Un autre goleador, Harry Kane, 61 buts en club cette saison et déjà deux buts en un match au Mondial, est au programme de la 13e journée du tournoi, l'Angleterre pouvant décrocher sa qualification pour les 16e de finale face au Ghana (20h00 GMT).

. CR7, le frisson

Le Portugal s'agitait autour du cas Cristiano Ronaldo. Le premier match raté de l'icône nationale ayant relancé un débat inflammable autour de son statut en Seleçao.

Le fameux "Siuuu" de Cristiano Ronaldo, la manière particulière de célébrer ses buts de l'international portugais, le 23 juin 206 à Houston. A 41 ans et 138 jours, le buteur portugais s'est offert un doublé face à l'Ouzbekistan (5-0) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Face à l'Ouzbékistan balayé 5-0 mardi, CR7 s'est employé à faire taire les critiques et à retrouver sa place à la table des géants.

Premier joueur à marquer lors de six coupes du monde - seul Messi a disputé autant de tournois planétaires que lui, mais l'Argentin était resté muet en 2010 -, la mégastar dont le nom a été acclamé par le public de Houston lors de l'annonce de la composition des équipes a ouvert le score dès la 6e minute puis doublé la mise à la 39e, ses 144e et 145e buts en 230 sélections.

Il a surtout mis fin à une disette qui sentait fort l'inéluctable déclin: le quintuple Ballon d'or restait sur dix matches sans but en grands tournois, Coupe du monde et Euro confondus. La suite dira s'il peut se mêler au grand feuilleton qui anime ce début de Coupe du monde.

. Mbappé/Messi, le feuilleton

Après l'épisode 1, une première journée où Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avant que Messi ne devienne celui de l'histoire de la Coupe du monde, les deux géants du football mondial ont poursuivi leur ébouriffant duel à distance lundi.

Kylian Mbappe tente de s'échapper lors de la victoire de la France contre l'Irak, le 22 juin 2026 à Philadelphie ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Pour sa 100e en bleu, face à l'Irak, rien n'a perturbé Mbappé. Pas même les orages qui se sont abattus sur Philadelphie, renvoyant les 22 acteurs aux vestiaires pour une mi-temps de plus de deux heures alors que les 70.000 spectateurs du Lincoln Financial Field ont été priés de se réfugier dans les coursives du stade.

Buteur en première période d'une magnifique frappe enroulée (14e), l'avant-centre du Real Madrid a retrouvé le chemin des filets presque trois heures plus tard en profitant d'une bourde de la défense irakienne (54e) pour lancer les Bleus vers une victoire (3-0) synonyme de qualification en 16e.

Auteur de ses 15e et 16e buts en Coupe du monde, en seulement trois participation, Mbappé reste au contact de Messi, devenu un peu plus tôt le seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, avec 18 réalisations, deux longueurs devant l'Allemand Miroslav Klose.

Lors de la victoire face à l'Autriche (2-0), qualifiant l'Argentine pour le prochain tour, l'octuple Ballon d'or a marqué deux fois pour porter son total à cinq réalisations dans ce Mondial-2026, soit l'intégralité des buts de l'Albiceleste.

Un nouvel exploit qui survient 40 ans jour pour jour après un autre doublé de légende, par un autre "Diez" de légende. Le 22 juin 1986, l'éternel Diego Maradona signait en quatre minutes la "main de Dieu" puis le "but du siècle" en quarts de finale du Mondial mexicain contre l'Angleterre au stade Azteca de Mexico.

. Kane, la qualification en vue

Harry Kane sourit lors d'un entraînement de l'équipe d'Angleterre, le 22 juin 2026 à Kansas City ( AFP / JUAN MABROMATA )

Après une entrée convaincante dans la compétition face à la Croatie (4-2), l'Angleterre de Harry Kane peut se qualifier en cas de victoire à Boston contre le Ghana.

Auteur d'un doublé face à la Croatie, l'avant-centre du Bayern Munich devra retrouver le chemin des filets s'il veut rester au contact de Messi, Mbappé et aussi d'Erling Haaland, auteur d'un deuxième doublé en deux matches, mardi face au Sénégal (3-2), pour qualifier la Norvège en 16e.

Erling Haaland et ses partenaires célèbrent leur qualification en 16e de finale après leur victoire contre le Sénégal, le 22 juin 2026 à East Rutherford, dans le New Jersey ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'autre rencontre du groupe L offrira à la Croatie l'occasion de se relancer, face au Panama (23h00 GMT), pour la 200e sélection de l'inoxydable Luka Modric, 40 ans.

Dans le groupe K du Portugal, la Colombie peut décrocher sa qualification en cas de victoire face à la RD Congo (02h00 GMT).