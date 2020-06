Les règles pour créer son budget quand on est en couple

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Il peut être difficile de créer un budget lorsque l'on est en couple. Pas facile en effet de passer d'un budget ne prenant en compte que ses propres besoins financiers à un budget reposant sur un équilibre entre ses propres besoins et ceux de son partenaire.

Pour réaliser un budget de couple efficace et s'épargner bien des tracas d'ordre financier, il est crucial de prendre le temps de réaliser un budget commun et d'établir une liste de projets que vous souhaitez tous les deux concrétiser en déterminant le coût pour chacun et les moyens de financement qui leur seront associés. Voici notre guide pour bien débuter votre vie à deux et mettre toutes les chances de votre côté, d'un point de vue financier.

Commencer par les besoins de base

D'abord, construisez votre budget commun en faisant la liste (et le décompte) de tous les postes de dépense incompressibles et nécessaire à la bonne marche du foyer (loyer, électricité, gaz, eau, internet). Vous pourrez diviser ces charges par deux après avoir vérifié que vous ne pouvez pas obtenir le même service moins cher, en ce qui concerne l'opérateur téléphonique ou le fournisseur d'électricité par exemple.

Déterminer le montant à affecter à la bonne marche du foyer

Ensuite, en ce qui concerne les dépenses communes variables (nourriture, loisirs, décoration, etc.), il conviendra de prendre un peu de temps avec votre partenaire pour réfléchir et échanger sur vos habitudes de dépenses en la matière. Si vous avez des visées diamétralement opposées, il faudra trouver un terrain d'entente. Vous ne pourrez pas transformer un dépensier en économe mais chacun pourra faire un pas vers l'autre.

À vous ensuite de fixer un montant à respecter en termes de dépenses sorties, nourriture, etc. Dans tous les cas, vous devrez créer un poste dans votre budget consacré à l'épargne. Il pourra être plus ou moins important selon que vous et votre partenaire êtes plutôt cigale ou fourmi. Mais dans l'idéal, il devrait correspondre à 15 % de vos revenus environ

Créer des objectifs long terme

Cette épargne servira à financer vos projets à plus ou moins long terme : du financement de vos prochaines vacances en amoureux, à votre retraite, en passant par l'achat d'une voiture ou d'une maison dans laquelle vous élèverez vos éventuels enfants.

Prévoyez une enveloppe par projet. Ainsi, non seulement elle sera plus adaptée à votre objectif (un livret A pour les vacances d'été, une assurance-vie pour la retraite, etc.) mais il sera aussi plus facile de respecter vos objectifs d'épargne en voyant vos différents supports et vos différents projets devenir peu à peu plus réalisables. N'oubliez pas de prévoir des virements en début de mois, lorsque vous avez encore des sous sur votre compte en banque, pour alimenter ces différents supports d'épargne.

Tenir compte des besoins individuels

Enfin, il est absolument indispensable de bien prendre en compte les besoins spécifiques à chacun. Un couple est composé de deux individus et vous devez en tenir compte financièrement. Vous n'aurez pas forcément les mêmes dépenses et le même budget en ce qui concerne le coiffeur, les vêtements, les loisirs. Soyez ouvert et faites preuve de tolérance. Quand l'un trouvera que la somme dépensée en jeu vidéo est faramineuse, l'autre pourra trouver que celle dépensée en sac à main est monumentale. Il est important d'avoir chacun une certaine latitude et de se réserver une part de ses revenus à ce que compte vraiment pour vous en tant qu'individu, sans avoir à se justifier auprès de l'autre.

Si vous avez opté pour un compte joint, et deux comptes séparés ou que vous possédez deux comptes séparés, cela ne devrait pas poser de problème. Si vous avez seulement un compte joint, déterminez ensemble le montant d'une somme que vous pouvez chacun dépenser pour votre propre plaisir sans que l'autre n'y trouve rien à redire.

N'hésitez pas à parler de l'état de vos finances régulièrement. Êtes-vous satisfait de votre budget commun ? Souhaiteriez-vous réduire un poste de dépense pour en favoriser un autre ? Y a-t-il un nouveau projet qui vous trotte dans la tête et que vous voudriez financer ? La communication est le socle d'un couple. Les discussions concernant les finances personnelles doivent en faire partie.