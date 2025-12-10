Les rebelles du M23 entrent dans Uvira, dans l'est de la RDC, disent des sources

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont entrés dans la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), près de la frontière avec le Burundi, ont déclaré mercredi à Reuters quatre sources, dont deux habitants.

Uvira est la dernière grande ville de la province du Sud-Kivu échappant encore au contrôle du M23.

Malgré les accords récemment conclus sous l'égide des Etats-Unis entre la RDC et le Rwanda, qui dément soutenir le M23, les rebelles sont repassés à l'offensive ces dernières semaines après plusieurs mois d'accalmie dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles. Ils se sont emparés en début d'année de Goma et de Bukavu, capitales respectives du Nord et du Sud-Kivu.

Le président rwandais Paul Kagame et le président de la RDC Félix Tshisekedi ont participé le 4 décembre à Washington à une cérémonie en présence de Donald Trump pour ratifier les accords entre leurs deux pays.

(Rédaction de RDC, rédigé par Robbie Corey-Boulet, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)