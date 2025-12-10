 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les rebelles du M23 entrent dans Uvira, dans l'est de la RDC, disent des sources
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 13:21

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont entrés dans la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), près de la frontière avec le Burundi, ont déclaré mercredi à Reuters quatre sources, dont deux habitants.

Uvira est la dernière grande ville de la province du Sud-Kivu échappant encore au contrôle du M23.

Malgré les accords récemment conclus sous l'égide des Etats-Unis entre la RDC et le Rwanda, qui dément soutenir le M23, les rebelles sont repassés à l'offensive ces dernières semaines après plusieurs mois d'accalmie dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles. Ils se sont emparés en début d'année de Goma et de Bukavu, capitales respectives du Nord et du Sud-Kivu.

Le président rwandais Paul Kagame et le président de la RDC Félix Tshisekedi ont participé le 4 décembre à Washington à une cérémonie en présence de Donald Trump pour ratifier les accords entre leurs deux pays.

(Rédaction de RDC, rédigé par Robbie Corey-Boulet, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank