Les réactions piquantes sur le net face à l'annulation de FM25

Pour tous les Pablo Correa en puissance, l'annulation de la sortie du prochain opus de Football Manager sonne comme un but encaissé à la 90e+7.

Il y a certaines nouvelles qui piquent plus que d’autres au matin. Surtout quand on a passé la nuit à monter une tactique en 3-4-3 ultra-offensif avec le GF38, convaincu que d’avoir trouvé la recette pour casser la Ligue 1. Le lendemain, arrivée au taf avec des cernes aussi profondes que le déficit de l’OL, non pas parce que sa vie sociale est palpitante, mais parce qu’on était à quatre matchs de qualifier Grenoble en Ligue des champions. Et là, coup de bambou : Football Manager 2025 ne verra jamais le jour .

L’info est tombée ce 7 février, brutale comme une relégation administrative : Sports Interactive annule purement et simplement son prochain opus . Pendant que les Américains vibraient (ou pleuraient) devant le transfert de Luka Dončić et que les Mancuniens digéraient le départ de Marcus Rashford, là c’est toute l’Europe, unie qui se prend un crampon dans l’omoplate.…

Par Mathias Jobert pour SOFOOT.com