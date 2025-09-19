 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les raisons qui ont poussé le parquet à demander un procès pour viol contre Hakimi
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 00:40

Les raisons qui ont poussé le parquet à demander un procès pour viol contre Hakimi

Les raisons qui ont poussé le parquet à demander un procès pour viol contre Hakimi

Fin août dernier, le parquet de Nanterre a demandé un procès pour viol contre Achraf Hakimi, vice-capitaine du Paris Saint-Germain, dans un réquisitoire définitif. Dans ce dernier, cité par Le Monde et consulté par L’Équipe , le procureur Hervé Lollic a estimé qu’il y avait des « charges suffisantes » à l’encontre du latéral droit. Il est reproché au joueur du PSG d’avoir pratiqué à son domicile des pénétrations digitales sur Amélie (*), 24 ans, contre son consentement, dans la nuit du 24 au 25 février 2023, vers 1h15 du matin.

C’est le 26 février 2023 que la jeune femme a dénoncé les faits au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). Cette dernière aurait dit à Hakimi qu’il ne se passerait rien ce soir-là. Face au comportement insistant du joueur, ils auraient eu une « grande discussion » , lors de laquelle elle aurait répété qu’elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui. Le défenseur aurait alors insisté avant de lui assener, sans son consentement, une pénétration digitale. Suite à cela, la victime présumée aurait quitté le domicile du joueur du PSG.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Adi Hütter présente ses « excuses » aux supporters
    Adi Hütter présente ses « excuses » aux supporters
    information fournie par So Foot 19.09.2025 00:08 

    La tête basse. À la suite de la débâcle de Monaco sur la pelouse du Club Bruges ce jeudi soir (4-1), l’entraîneur monégasque a tenu à adresser un message à ses supporters : « Nous n’avons pas été au niveau et je m’excuse auprès des fans de Monaco, a lâché le technicien ... Lire la suite

  • Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty
    Le Sporting surclasse le Kaïrat Almaty
    information fournie par So Foot 18.09.2025 23:52 

    Sporting 4-1 Kaïrat Almaty Buts : Trincão (44 e , 65 e ), Alisson Santos (67 e ), Quenda (68 e ) pour le SCP // Edmilson Santos (86 e ) pour Kaïrat Le Petit Poucet malmené.… TM pour SOFOOT.com

  • Francfort foudroie Galatasaray
    Francfort foudroie Galatasaray
    information fournie par So Foot 18.09.2025 23:27 

    Francfort 5-1 Galatasaray Buts : Sanchez (CSC, 37ᵉ), Uzun (45ᵉ+2), Singo (CSC, 45ᵉ+5), Burkardt (66ᵉ), Knauff (75ᵉ) pour les Aigles // Akgun (8 e ) pour les Stambouliotes Il ne fallait pas les énerver.… TM pour SOFOOT.com

  • L'attaquant norvégien de Manchester City Erling Haaland célèbre son 50e but marqué en Ligue des champions, contre Naples le 18 septembre 2025 à Manchester ( AFP / Darren Staples )
    Ligue des champions: City et le Barça assurent, Monaco coule à Bruges
    information fournie par AFP 18.09.2025 23:23 

    Manchester City, grâce notamment au 50e but de Erling Haaland en C1, et le Barça, deux favoris de la compétition, ont assuré respectivement face à Naples (2-0) et à Newcastle (2-1) jeudi pour la première journée de phase de ligue de la Ligue des champions. D'abord ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank