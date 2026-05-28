Les raisons du choix de la Belgique de Fernández-Pardo

L’heure des explications. Convoqué pour la première fois par la Belgique à l’occasion de la Coupe du monde, Matías Fernández-Pardo était attendu en conférence de presse ce jeudi pour expliquer son choix de représenter le pays des moules-frites. « J’ai beaucoup réfléchi et discuté avec Nathan Ngoy et Thomas Meunier , explique le Lillois . Mais ce qui a tout déclenché, c’est ma discussion avec Vincent Mannaert et Rudi Garcia. Ils m’ont convaincu : ma mentalité est plus belge qu’espagnole . Et j’ai tout fait chez les jeunes en Belgique, tout le monde le sait. »

"J'ai plus une mentalité belge qu'espagnole" : Matías Fernández-Pardo nous explique son choix de rejoindre les Diables Rouges et nous dit avoir pris sa décision le 3 mai, après le match contre Le Havre. 🇧🇪 #RTLsports pic.twitter.com/DcIApExdfB…

OC pour SOFOOT.com