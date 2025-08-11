 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les projets d'Israël à Gaza sont "un désastre annoncé", déclare Macron
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 13:55

Le président français Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a condamné lundi l'annonce par Israël d'une expansion de son opération à Gaza qui constitue selon lui "un désastre annoncé d'une gravité sans précédent".

"L'annonce faite par le cabinet israélien d'une expansion de son opération à Gaza ville et aux camps de Mawasi et d'une réoccupation par Israël constitue un désastre annoncé d'une gravité sans précédent et une fuite en avant dans la guerre permanente", a-t-il dit.

"Il faut mettre fin à cette guerre maintenant avec un cessez-le-feu permanent", a-t-il ajouté.

(Michel Rose; version française Gilles Guillaume; édité par Augustin Turpin)

Proche orient
Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 14:17

    Oui mais la plupart des etats sont d'accord avec Macron.On peut critiquer mais on verra

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    Wall Street vue stable, l'Europe varie peu, l'attentisme domine
    information fournie par Reuters 11.08.2025 13:57 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue sans grand changement lundi et les Bourses européennes sont également sur de faibles variations à la mi-séance dans un contexte d'attentisme avant la publication cette semaine d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe le 14 mai 2025 à Bogota ( AFP / Raul ARBOLEDA )
    Colombie: décès du candidat présidentiel blessé lors d'une attaque en juin
    information fournie par AFP 11.08.2025 13:24 

    Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe, blessé par balles lors d'une réunion publique en juin à Bogota, est décédé après avoir passé deux mois en soins intensifs et subi plusieurs interventions chirurgicales, a annoncé son épouse lundi. ... Lire la suite

  • Des habitants cherchent la fraicheur sur la rive du lac de Bordeaux, le 10 août 2025, en pleine vague de chaleur ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Canicule: une chaleur "d'un niveau exceptionnel" dans le sud-ouest
    information fournie par AFP 11.08.2025 13:22 

    La vague de chaleur en cours depuis vendredi est encore montée d'un cran lundi, avec des températures "d'un niveau exceptionnel" dans le sud-ouest, où 12 départements sont classés en vigilance rouge canicule jusqu'à mardi par Météo-France. Cet épisode, le deuxième ... Lire la suite

  • Le plan israélien risque de déclencher "une nouvelle calamité" à Gaza (ONU)
    Le plan israélien risque de déclencher "une nouvelle calamité" à Gaza (ONU)
    information fournie par AFP Video 11.08.2025 13:20 

    La mise en oeuvre du plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza risque de déclencher "une nouvelle calamité" qui aurait des résonances "dans toute la région", a mis en garde dimanche un haut responsable de l'ONU.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank