Les projets d'Israël à Gaza sont "un désastre annoncé", déclare Macron

Le président français Emmanuel Macron a condamné lundi l'annonce par Israël d'une expansion de son opération à Gaza qui constitue selon lui "un désastre annoncé d'une gravité sans précédent".

"L'annonce faite par le cabinet israélien d'une expansion de son opération à Gaza ville et aux camps de Mawasi et d'une réoccupation par Israël constitue un désastre annoncé d'une gravité sans précédent et une fuite en avant dans la guerre permanente", a-t-il dit.

"Il faut mettre fin à cette guerre maintenant avec un cessez-le-feu permanent", a-t-il ajouté.

