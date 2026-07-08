Les procès-verbaux révèlent que les inquiétudes des responsables de la Fed concernant l'inflation se sont accrues lors de la réunion de juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du procès-verbal, des commentaires d'analystes et du contexte dans les paragraphes 3 à 9 et 11)

* Les prévisions de juin faisaient état d’un clivage entre le maintien des taux inchangés et leur relèvement au moins une fois cette année

* La déclaration de politique monétaire de la Fed a supprimé toute indication prospective et a réduit les descriptions de la situation économique actuelle

* Quelques participants ont estimé qu’il y avait des arguments en faveur d’une hausse des taux lors de la réunion de juin

par Howard Schneider

Les inquiétudes concernant la forte inflation se sont intensifiées lors de la réunion de la banque centrale américaine le mois dernier, les responsables ayant suivi l’exemple du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, pour adopter un communiqué de politique monétaire plus succinct, alors même que l’on craignait que la hausse des prix ne s’étende et ne nécessite des hausses de taux d’intérêt. « Quelques participants » à la réunion des 16 et 17 juin ont estimé qu’il y avait déjà lieu de releverle coût de l’emprunt, même s’ils ont finalement convenu avec leurs collègues de maintenir les taux inchangés « lors de cette réunion ».

Le débat plus large semblait toutefois divisé à parts égales, comme l’ont montré mercredi les procès-verbaux de la séance, la « plupart des participants » envisageant un scénario dans lequel l’inflation redescendrait d’elle-même vers l’objectif de 2 % de la Fed, mais aussi un autre dans lequel elle resterait élevée. « Presque tous » les membres de ce dernier groupe considéraient qu’une hausse des taux serait nécessaire si l’inflation élevée persistait.

Il ressortait clairement du compte-rendu que la dynamique de l’inflation inquiétait un certain nombre de décideurs politiques, de nouvelles préoccupations, telles que l’impact inflationniste de l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle, ayant été introduites dans le débat.

« Les participants ont généralement estimé que les informations reçues entre les réunions suggéraient que les risques à la hausse pesant sur la stabilité des prix restaient élevés, tandis que les risques à la baisse pesant sur la réalisation du plein emploi s’étaient quelque peu atténués », indique le compte-rendu.

« Plusieurs participants ont fait remarquer que les pressions sur les prix s’étaient généralisées, une grande partie des biens et services — notamment les transports, les tarifs aériens, les produits pétrochimiques et les intrants agricoles — ayant connu des hausses substantielles… Plusieurs participants ont noté que l’inflation des prix des services, hors logement, n’avait que peu reculé et restait élevée », indiquent les procès-verbaux.

Bien que certains analystes de la Fed s’attendaient à ce que Warsh procède également à une refonte du procès-verbal, le format est globalement resté le même. Le document comptait toutefois environ 1 000 mots de moins, soit une réduction de 20 %.

Cette concision s’explique peut-être en partie par le resserrement des opinions en matière de politique monétaire, qui se sont cristallisées en deux camps: l’un estimant que l’ tion de l’inflation était susceptible de s’atténuer d’elle-même, et l’autre considérant que des hausses de taux pourraient être nécessaires pour la maîtriser, contrairement à la diversité d’opinions observée lors de la réunion de la Fed des 28 et 29 avril, la dernière sous la présidence de Jerome Powell. Cette réunion avait donné lieu au plus grand nombre de dissidences depuis plusieurs décennies, le soutien à d’éventuelles hausses de taux commençant tout juste à s’imposer, tandis que l’ancien gouverneur de la Fed, Stephen Miran, continuait de plaider en faveur de baisses immédiates des taux.

Le procès-verbal de la première réunion de Warsh à la tête de la banque centrale ne fait aucune mention d’un soutien en faveur d’une baisse immédiate des taux.

« UNE CERTAINE AMBIGUÏTÉ DANS LE COMPTE-RENDU » La réaction des marchés à la publication du compte-rendu a été modérée : les actions américaines ont à peine bougé, les rendements des bons du Trésor ont légèrement réduit leurs hausses antérieures, et les contrats à terme sur taux d’intérêt ont maintenu les anticipations selon lesquellesle Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de définir la politique monétaire de la banque centrale, procédera à une hausse des taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre. «Il y a une certaine ambiguïté dans le compte-rendu, ce qui suggère l’existence de plusieurs points de vue divergents sur la politique monétaire », a écrit Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, dans une note publiée après la publication ducompte-rendu. « Une chose est sûre: la politique future dépendra fortement de la situation politique au Moyen-Orient. Si l’on peut tirer une indication prospective de ce procès-verbal, c’est que le comité examine un large éventail de scénarios et ne s’engagera pas sur un scénario spécifique tant que les données à venir n’auront pas apporté la clarté nécessaire. » Le débat et la décision de politique monétaire n’ont constitué qu’un aspect des discussions lors dela réunion du mois dernier. Les responsables ont également examiné la propositionde Warsh visant à mettre fin aux « indications prospectives » et à réduire les commentaires dans le communiqué concernant les prochaines décisions de taux.

« Une majorité de participants a fait remarquer qu’elle voyait des avantages à raccourcir le communiqué », indique le procès-verbal, tandis que « la plupart des participants » se sont prononcés en faveur de la suppression des formulations laissant entendre que la prochaine mesure de politique monétaire de la Fed serait probablement une baisse des taux.

L’alternative approuvée par la Fed en juin supprimait purement et simplement toute orientation concernant les taux, conformément à la volonté générale de M. Warsh d’éviter de faire des promesses sur les décisions de taux.

Le procès-verbal note également que Warsh a présenté son projet de création de cinq groupes de travail chargés d’examiner la conduite de la politique monétaire, mais ne fait état d’aucune discussion à ce sujet.

Lors de sa réunion de juin, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence inchangé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, bien que de nouvelles projections aient révélé un sentiment croissant quant à une probable hausse des taux cette année, neuf des dix-huit responsables de la politique monétaire prévoyant des taux légèrement plus élevés d’ici fin 2026.

Les deux nouveaux conseillers spéciaux de M. Warsh, Paul Winfree et Daniel Heil, ont assisté à la réunion.