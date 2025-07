Les premiers Jeux olympiques au Moyen-orient? Le Qatar confirme sa candidature pour les JO-2036

Après la Coupe du monde de football de 2022, l'Etat gazier a confirmé son intention d'accueillir l'évènement planétaire, dans la lignée de ses efforts de diplomatie par le sport.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le "soft-power" par le sport de Doha se poursuit. Le Qatar a confirmé mardi 22 juillet être en discussions avec le Comité international olympique (CIO) pour l'organisation des Jeux d'été en 2036.

"Nous avons actuellement 95% des infrastructures de sport nécessaires (...) et nous avons un plan national complet pour que les installations soient prêtes à 100%", a déclaré le patron du Comité olympique qatari et président du comité de candidature, cheikh Joaan ben Hamad Al-Thani, dans un communiqué.

Le riche Etat gazier, hôte de la Coupe du monde de football en 2022, pourrait devenir "le premier pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à accueillir les Jeux olympiques", a souligné pour sa part le Premier ministre qatari, cheikh Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani, cité par l'agence de presse officielle.

Depuis la nouvelle procédure d’attribution des Jeux olympiques, inaugurée par l’attribution en 2021 des JO-2032 à Brisbane – édition pour laquelle le Qatar était déjà sur les rangs -, les candidats n’ont plus l’obligation de se faire connaître publiquement, mais mènent avec le CIO des discussions largement confidentielles, jusqu’à la validation finale de la session.

Les délais d'attribution plus souples qu'avant

L’ex-président du CIO Thomas Bach a néanmoins répété disposer d’un "nombre à deux chiffres" de pays intéressés par les Jeux d’été 2036 et 2040, parmi lesquels l’Inde, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie et la Hongrie qui avancent ouvertement.

Rotation continentale oblige, après des éditions 2024, 2028 et 2032 respectivement en Europe, Amérique du Nord et Océanie, l’édition suivante a de bonnes chances de revenir à l’Asie, à moins qu’elle soit l’occasion des premiers JO africains de l’histoire. La désignation de l’hôte des JO-2036 sera un des premiers grands chantiers de la nouvelle présidente du CIO Kirsty Coventry, qui a pris ses fonctions le 23 juin. Elle a d’ores et déjà lancé une réflexion sur le mode d’attribution, pour définir notamment le "moment adéquat" de ce choix : longtemps fixé à sept ans avant l’échéance, il n’obéit plus à aucune règle.