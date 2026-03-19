Les pourparlers de paix avec l'Ukraine ont été interrompus en raison de la guerre avec l'Iran, selon Izvestia (Russie)

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Les pourparlers de paix entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine sont en pause en raison de la guerre avec l'Iran, a rapporté Izvestia jeudi, citant des fonctionnaires russes.

Izvestia a déclaré que le Kremlin avait confirmé la pause et que la guerre avec l'Iran pourrait pousser Kyiv à faire des compromis.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l'envoyé présidentiel russe Cyrille Dmitriev continuerait à travailler sur l'investissement et la coopération économique, mais que les discussions trilatérales étaient en pause.

"Cyrille Dmitriev poursuit son travail. Le groupe trilatéral est en pause", a déclaré M. Peskov, cité par Izvestia.