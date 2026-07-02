Les pompiers luttent contre des incendies dans le Sud, où est attendu le Premier ministre

Les dégâts après le passage d'un incendie à Mailhac, dans le Tarn, le 2 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Des centaines de pompiers luttent jeudi dans le Sud contre des incendies attisés par le vent, la sécheresse et la chaleur, le plus important dans l'Aude, mais aussi au nord de Marseille, où le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise.

Dans l'Aude et l'Hérault, l'incendie qui s'est déclaré mercredi en fin d'après-midi a parcouru environ 900 hectares et reste actif sur ses flancs nord et sud, selon un point jeudi à la mi-journée de la préfecture de l'Aude.

L'intervention jeudi de deux Canadair et d'un bombardier d'eau Dash "a permis d'appuyer le travail des pompiers au sol en limitant l'élargissement de l'incendie", selon la même source, précisant que "deux Canadair supplémentaires seront déployés" en début d'après-midi.

Au plus fort de la mobilisation, jusqu'à 900 pompiers et 150 véhicules sont intervenus.

Une épaisse fumée grise et noire monte d'un massif de pins sur les hauteurs de Pouzols-Minervois, a constaté une journaliste de l'AFP. Des flammes embrasent certains arbres.

L'odeur âcre de brûlé plane sur Pouzols-Minervois, des cendres volent dans les rues du village. Dans la matinée, plusieurs Canadair et un avion Milan survolaient le massif, larguant du retardant, teinté de rouge.

Béatrice Bourrel, assistante maternelle de 54 ans, habitante du village, a témoigné à l'AFP: "On voyait les flammes de la route. Le village était noir de fumée c'était impressionnant".

Le feu s'est arrêté à quelques mètres de la maison de Laurent Brossault, 61 ans, dont le quartier en périphérie de Pouzols-Minervois a été évacué. Casquette sur la tête, téléphone à la main, il est revenu jeudi inspecter les lieux. Il montre la vigne calcinée qui borde son jardin.

Les flammes étaient près de lécher les montants en bois de son pavillon. "Je pensais retrouver une maison brûlée", dit-il, soulagé. "Qu'on ait été épargnés c'est incroyable. Les pompiers ont fait un travail formidable."

En face, la colline qui surplombe le village, piquée d'éoliennes, est entièrement carbonisée.

"Braises brûlantes"

Des pompiers à Pouzols-Minervois, dans l'Aude, le 2 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Dans un pays qui pourrait vivre, à partir de ce weekend, une troisième canicule en l'espace de quelques semaines, six départements de l'arc méditerranéen sont frappés d'un risque très élevé d'incendies. Ces épisodes météorologiques intenses sont appelés à se multiplier sous l'effet du changement climatique.

"Sécheresse exceptionnelle", "conditions météorologiques particulièrement défavorables", rafales pouvant atteindre 60 km/h dans les terres et jusqu'à 90 km/h sur le littoral: le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a appelé à redoubler de vigilance car "la journée et les prochains jours s'annoncent particulièrement difficiles".

A une cinquantaine de kilomètres au nord de Marseille, deux incendies démarrés mercredi ont été fixés après "de longues heures de lutte", ont annoncé les pompiers des Bouches-du-Rhône, mobilisés jeudi pour une "journée à haute intensité."

Un hélicoptère bombardier d'eau intervient lors d'un incendie à Pouzols-Minervois, dans l'Aude, le 2 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le feu dans le secteur de Rognac a parcouru 50 hectares. Dans les environs de Lançon-Provence, un autre incendie a parcouru 260 hectares.

Si les habitations ont été épargnées, massif et collines environnants ont été "ravagés", déplore la maire de Lançon-Provence, Julie Arias.

Elle évoque une "surveillance accrue" de 48 heures, après "trois départs de feux" constatés jeudi "sur la zone sinistrée." "Les braises sont brûlantes, il fait chaud, il y a du vent" résume-t-elle.

L'élue fustige un manque "des moyens financiers mis sur la table pour les pompiers."

Rafales

Un avion de la sécurité civile sur les hauteurs de Pouzols-Minervois, dans l'Aude, le 2 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le préfet des Bouches-du-Rhône Jacques Witkowski a souligné l'intervention de deux Canadair qui ont effectué 32 largages jeudi matin sur l'incendie de Lançon, avant qu'un hélicoptère lourd puma ne prenne le relai.

"Ce feu est très difficile et particulièrement impressionnant. Hier il a brûlé 200 hectares en moins d'une heure, notamment parce qu'il y avait environ 90 km/h de vent", a-t-il souligné.

Prise en étau entre les feux de Rognac et de Lançon-Provence, la commune de La Fare-les-Oliviers a annoncé tôt jeudi que près de 600 personnes évacuées dans la nuit étaient désormais "autorisées à regagner leurs domiciles."

Après deux épisodes intenses et rapprochés de canicule, de longues files d'attente, parfois émaillées de bousculades ou des altercations entre clients impatients, se sont formées devant plusieurs magasins Lidl qui promettait la mise en vente jeudi de 200.000 climatiseurs.