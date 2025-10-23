Les personnages qu'on voudrait voir dans le nouvel Astérix

Astérix en Lusitanie, 43e tome des aventure de notre Gaulois préféré, débarque en librairie. Voici huit personnages qui, malheureusement, ne figureront pas dedans.

Christianus Septimius

Il débarque dans l’histoire pour en être le personnage principal. Même s’il se fait souvent piquer la vedette par un petibonum venu de l’autre bout des mers. Après avoir fait son temps sur le Vieux continent, il est parti chercher son oasis entre le royaume nabatéen et celui de Saba.

Specialus Unus

Grand chef de guerre à l’ego démesuré, connu dans toute l’Europe pour son glorieux passé mais qui s’est un peu trop reposé sur ses lauriers et est parti se perdre du côté de Constantinople, avant de rentrer au bercail.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com