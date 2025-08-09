 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les pépins continuent pour Rodri
09/08/2025

Quand reverra-t-on le Ballon d’or au meilleur de ses capacités ?

Rodri vit un petit calvaire depuis près d’un an. Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2024, le milieu de terrain a raté quasiment toute la saison (sept minutes contre Bournemouth, le 20 mai lors de la 37 e journée de Premier League)… et il s’est de nouveau pété en juillet , pendant la Coupe du monde des clubs, cette fois-ci au niveau de l’aine .…

JB pour SOFOOT.com

