Les pépins continuent pour Rodri
Quand reverra-t-on le Ballon d’or au meilleur de ses capacités ?
Rodri vit un petit calvaire depuis près d’un an. Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2024, le milieu de terrain a raté quasiment toute la saison (sept minutes contre Bournemouth, le 20 mai lors de la 37 e journée de Premier League)… et il s’est de nouveau pété en juillet , pendant la Coupe du monde des clubs, cette fois-ci au niveau de l’aine .…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
