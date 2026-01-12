 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les pays faisant affaire avec l'Iran soumis à des droits de douane de 25%, dit Trump
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 23:16

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les pays faisant affaire avec le régime iranien seront soumis à des droits de douane de 25% sur toutes leurs transactions commerciales avec les Etats-Unis.

"Avec effet immédiat, tout pays qui fait affaire avec la République islamique d'Iran paiera un droit de douane de 25% sur toutes ses transactions commerciales effectuées avec les Etats-Unis d'Amérique", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Cette décision est définitive et sans appel", a-t-il ajouté.

(Reportage de Kanishka Singh et Bhargav Acharya; version française Zhifan Liu)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du régime iranien rassemblés à Téhéran, le 12 janvier 2026 ( IRAN PRESS / - )
    Iran: la répression s'accentue, des milliers de manifestants en soutien au pouvoir
    information fournie par AFP 12.01.2026 22:35 

    La répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG, les autorités tentant lundi de leur côté de reprendre le contrôle de la rue avec des rassemblements massifs dans le pays. A l'appel du président ... Lire la suite

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, veut croire en l'indépendance de la Fed
    information fournie par AFP 12.01.2026 22:34 

    La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, dépassant ses craintes sur l'indépendance de la Fed, après les menaces judiciaires de la Maison Blanche à l'encontre de l'institution monétaire et de son président. L'indice élargi S&P 500 (+0,16%) et le Dow

  • Rentrée des classes à Caracas le 12 janvier, dix jours après l'attaque américaine ( AFP / Juan BARRETO )
    Venezuela: l'attaque américaine secoue la rentrée des classes
    information fournie par AFP 12.01.2026 22:10 

    La spectaculaire attaque américaine ayant conduit à la capture du président Nicolas Maduro a secoué la capitale mais aussi les esprits des plus jeunes, et était omniprésente à la rentrée des classes lundi au Venezuela, entre peurs et traumatismes. "Je suis vivante, ... Lire la suite

  • Le régulateur britannique de la sécurité sur internet a annoncé lundi l'ouverture d'une "enquête formelle" visant le réseau social X "concernant des images à caractère sexuel diffusées" par son assistant d'intelligence artificielle Grok ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Images dénudées: Londres durcit le ton et ouvre une enquête contre Grok
    information fournie par AFP 12.01.2026 21:56 

    Londres a durci le ton lundi contre le réseau social X d'Elon Musk, avec l'ouverture d'une enquête sur les images à caractère sexuel générées par son intelligence artificielle Grok, à l'origine d'un tollé mondial, qui pourrait déboucher sur un blocage de la plateforme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank