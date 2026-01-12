Les pays faisant affaire avec l'Iran soumis à des droits de douane de 25%, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les pays faisant affaire avec le régime iranien seront soumis à des droits de douane de 25% sur toutes leurs transactions commerciales avec les Etats-Unis.
"Avec effet immédiat, tout pays qui fait affaire avec la République islamique d'Iran paiera un droit de douane de 25% sur toutes ses transactions commerciales effectuées avec les Etats-Unis d'Amérique", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.
"Cette décision est définitive et sans appel", a-t-il ajouté.
(Reportage de Kanishka Singh et Bhargav Acharya; version française Zhifan Liu)
