Les pays de l'UE s'accordent sur les quotas de pêche pour 2026

BRUXELLES, 13 décembre - Les ministres de la Pêche de l'Union européenne (UE) se sont accordés samedi sur les quotas de pêche pour 2026, évitant une proposition qui visait à renforcer les restrictions en Méditerranée.

L'Espagne, après s'être opposée à un projet de la Commission réduisant le nombre de jours de pêche des chalutiers en Méditerranée l'année prochaine, s'est félicitée de cet accord.

"Nous avons conclu deux jours de discussions intenses à Bruxelles. Nous sommes parvenus à un bon résultat", a déclaré Luis Planas, ministre espagnol de l'Agriculture.

L'Espagne se verra accorder 143 jours de pêche en 2026, ce qui correspond à peu près au même niveau que cette année, au lieu d'une baisse envisagée. Bruxelles avait déclaré que sa proposition visait à ramener la pêche à des niveaux durables à long terme.

L'accord fixe également des limites de captures et de jours de pêche pour 2026 dans l'Atlantique, la mer du Nord, la Méditerranée et la mer Noire, entre autres, avec certaines règles prolongées jusqu'en 2028.

Les modifications incluent pour 2026 une augmentation de plus de 50% des limites de captures pour la langoustine dans le golfe de Gascogne, ainsi qu'un abaissement des limites fixées pour la sole commune dans l'est et l'ouest de la Baltique afin de protéger les stocks.

Les navires peuvent obtenir des jours de pêche supplémentaires s'ils adoptent des pratiques plus durables.

Le ministre danois de la Pêche, Jacob Jensen, qui a mené les négociations, a déclaré que l'accord établissait "un équilibre entre les avis scientifiques et la protection des stocks de poissons vulnérables".

Les nouvelles règles s'appliqueront à partir du 1er janvier.

(Reportage Kate Abnett et Graham Keeley, version française Benjamin Mallet)