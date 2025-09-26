Les Pays-Bas vont rendre d'importants fossiles à l'Indonésie

Reconstitution d'un "Homo erectus", le 19 juillet 2004 au musée de la Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne) ( AFP / Patrick BERNARD )

Les Pays-Bas se sont engagés vendredi à restituer à l'Indonésie des fossiles de l'"Homme de Java", le tout premier "Homo Erectus" mis au jour par des scientifiques modernes, une découverte historique pour l'évolution humaine.

Les Pays-Bas prévoient de restituer quelque 28.000 fossiles de la "Collection Dubois". L'anatomiste et géologue néerlandais Eugène Dubois a découvert les restes en 1891, alors que l'Indonésie était encore une colonie néerlandaise.

Ces fossiles comprennent la calotte crânienne, une molaire et un fémur de l'Homme de Java, et constituent le premier lien établi entre les singes et les humains.

Les restes, exhumés grâce à la main-d'oeuvre de prisonniers sous la direction de M. Dubois, constituent la découverte la plus sensationnelle jamais réalisée dans le domaine de la recherche de fossiles.

Cette découverte a permis aux scientifiques de reconstituer l'"Homo Erectus" – ou "homme debout" – qui a vécu il y a environ 1,9 million d'années jusqu'à environ 150.000 ans.

La découverte a également suscité une vive controverse. Elle a notamment remis en cause l'idée selon laquelle la civilisation humaine est d'abord apparue en Europe et en Afrique.

Le Comité néerlandais des collections coloniales indépendantes a recommandé la restitution des pièces historiques à l'Indonésie, car elles ont été ramenées aux Pays-Bas sans autorisation.

"Les circonstances dans lesquelles les fossiles ont été obtenus rendent plausible qu'ils aient été emmenés contre la volonté de la population locale", a déclaré le ministère néerlandais de la Culture dans un communiqué.

"Les fossiles avaient une importance spirituelle et économique pour la population locale", a ajouté le ministère.

L'Indonésie a déclaré son indépendance en août 1945 après trois siècles de domination néerlandaise. Les Pays-Bas ont reconnu cette indépendance en 1949 à la suite de quatre ans de combats.

Les Pays-Bas restituent progressivement les trésors pillés pendant leur période coloniale.

En juin, le pays a restitué au Nigeria 119 sculptures anciennes, désignés comme "bronzes du Bénin", volées à la fin du XIXe siècle au royaume du Bénin situé dans ce qui est aujourd'hui le sud du Nigeria.