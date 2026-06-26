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Les Pays-Bas s'offrent la Tunisie et terminent en tête du groupe F
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 03:17

Les Pays-Bas s'offrent la Tunisie et terminent en tête du groupe F

Les Pays-Bas s'offrent la Tunisie et terminent en tête du groupe F

Les Pays-Bas n’ont fait qu’une bouchée des hommes d’Hervé Renard déjà traumatisés par les deux résultats précédents (1-3). Sans pitié, les Oranje ont montré à la Tunisie ce à quoi devait ressembler une équipe de football qui peut prétendre à disputer une phase finale de Coupe du monde : les voilà premiers du groupe F.

Tunisie 1-3 Pays-Bas

Buts : Mastouri (54 e ) pour les Aigles de Carthage // Skhiri (3 e , csc), Brobbey (7 e ), van Hecke (62 e ) pour De Oranje

Vous voyez Thanos ? Ses pierres à la con de toutes les couleurs, sa grosse tête toute mauve et son claquement de doigts capable de désintégrer la moitié de la population terrestre… Eh bien, les Néérlandais, c’est un peu ça face à la Tunisie. Alors non, aucun bonhomme orange ne s’est baladé avec des cailloux magiques sur la pelouse, et personne n’a disparu (ou presque), mais tout s’est passé comme si les Aigles de Carthage avaient trop peur du grand méchant du groupe F. Du début à la fin, Cody Gakpo et ses copains ont dominé le rectangle vert sans laisser une miette aux Tunisiens.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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