Le potentiel parcours des Bleus commence à se dessiner

Les Bleus connaissent (presque) le programme. Alors que l’équipe de France boucle sa phase de groupes ce soir, les résultats des derniers jours ont éclairci un peu plus l’avenir dans la compétition des Tricolores .

Face à la Norvège, la mission est simple : ne pas perdre. En effet, en cas de victoire ou de match nul, les joueurs de DD termineraient à la première place du groupe I , avec une meilleure différence de buts que leurs voisins nordiques (+6 contre +5). Merci donc Kyky d’avoir inscrit 4 buts en 2 matchs, ça réduit un peu l’anxiété.…

TC pour SOFOOT.com