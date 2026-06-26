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Jour férié en Équateur après la victoire contre l'Allemagne
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 09:31

Jour férié en Équateur après la victoire contre l'Allemagne

Jour férié en Équateur après la victoire contre l'Allemagne

Gonzalo Plata va faire des heureux. En plus d’avoir offert la victoire à l’Équateur contre l’Allemagne (2-1) et la qualif pour les seizièmes de finale, l’attaquant de Flamengo a surtout permis à la population locale de célébrer un jour férié ce vendredi 26 juin .

Un président en quête de popularité

Ce n’est pourtant pas la première fois que La Tri sort des poules d’un Mondial puisqu’ elle avait atteint les huitièmes en 2006 , battue par l’Angleterre de David Beckham.…

EL pour SOFOOT.com

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