Quand José Mourinho faisait le cobaye pour rassurer un de ses joueurs

La piqûre du Cobra. Invité dans le podcast « Beast Mode On », le futur entraîneur du Real Madrid José Mourinho est revenu sur un épisode de sa carrière qui lui a valu une épine dans le pied… c’est le cas de le dire. Le Portugais a raconté avoir écarté un joueur qui refusait de se faire une injection d’analgésiques pour un match.

Pas d’injection, pas de terrain

« J’ai enlevé ma chaussure et ma chaussette, j ’ai mis mon pied devant le docteur et je lui ai demandé de me piquer , explique le Special One . Il l’a fait et après ça mon orteil était parfait. Ensuite j’ai dit au joueur : ‘Allez, tu peux le faire aussi.’ » …

TC pour SOFOOT.com