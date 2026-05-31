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Gabriel réagit : «C'est douloureux, mais je suis fier»
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 15:14

Gabriel réagit : «C'est douloureux, mais je suis fier»

Gabriel réagit : «C'est douloureux, mais je suis fier»

La réaction du champion. Son penalty a envoyé la balle et les joueurs du PSG dans les nuages. L’échec de Gabriel Magalhães a officialisé la seconde Ligue des champions du PSG. Ce tir risque de hanter les nuits du Brésilien de 28 ans, qui participe aux célébrations d’Arsenal ce dimanche. « C’est d ouloureux, mais je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons réalisé ensemble cette saison, a commenté l’ancien défenseur de Lille sur ses réseaux sociaux. Merci à nos incroyables fans pour votre soutien à chaque étape. Vous méritez de célébrer ce voyage avec nous et de profiter du défilé aujourd’hui ! À la saison prochaine !!! »

Il est dur d’en vouloir à Gabriel : il fut l’un des gros artisans de la belle saison des Gunners , qui n’ont encaissé que sept buts en quinze matchs de Ligue des champions. Ils n’ont même jamais perdu dans le temps réglementaire de la compétition cette saison. Dès le coup de sifflet final, Marquinhos est d’ailleurs allé réconforter son coéquipier en sélection brésilienne. En conférence de presse, Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners, a indiqué que son défenseur voulait tirer le penalty.…

UL pour SOFOOT.com

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