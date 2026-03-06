Les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed augmentent après la faiblesse des données sur l'emploi

* Les suppressions d'emplois de février et les prix du pétrole soulèvent des inquiétudes quant à la stagflation

* La Fed devrait maintenir ses taux lors de sa réunion de mars

* Les investisseurs parient sur une baisse des taux en juin dans un contexte d'incertitudes économiques

(ajoute un commentaire supplémentaire) par Howard Schneider et Ann Saphir

Les nouveaux signes de faiblesse de l'emploi et les inquiétudes concernant l'inflation due au pétrole pourraient placer les responsables de la Réserve fédérale américaine devant un choix qu'ils espéraient éviter: s'assurer que les prix restent maîtrisés ou maintenir sur les rails un marché de l'emploi qui pourrait être chancelant.

Alors que les prix du pétrole ont dépassé les 90 dollars le baril et que les prix de l'essence aux États-Unis sont passés de 3 à 3,32 dollars en une semaine, les embauches de février ont marqué le pas, les employeurs américains supprimant 92 000 emplois et les gains des mois précédents ayant été revus à la baisse. Les chiffres de l'emploi de février ont été tirés vers le bas par les grèves dans le secteur de la santé et la réduction continue des effectifs du gouvernement fédéral, mais le rapport a tout de même sapé l'espoir que l'embauche aux États-Unis était sur le point d'atteindre un rythme plus soutenu.

Combinées, ces dynamiques - une guerre, une hausse des coûts des matières premières et un ralentissement de l'embauche - ravivent pour la Fed les inquiétudes concernant la "stagflation" que les responsables politiques pensaient avoir apaisées.

La Fed devrait maintenir ses taux lors de sa prochaine réunion des 17 et 18 mars, mais il se peut qu'une discussion plus large se profile à l'horizon, à un moment où les principaux risques liés à la chaîne d'approvisionnement sont de nouveau à l'ordre du jour. Il est difficile de ne pas entendre les échos de l'époque de la pandémie, lorsque la difficulté des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans une économie mondiale intégrée est devenue évidente, sans qu'il soit possible de prévoir combien de temps le flux de pétrole peut être perturbé ou jusqu'à quel niveau le prix peut grimper.

À la suite du rapport sur l'emploi, les investisseurs ont relancé les paris sur la réduction des coûts d'emprunt à court terme par la Fed en juin, mais le résultat pourrait maintenant dépendre de la manière dont les décideurs politiques décideront d'équilibrer les nouveaux risques pour l'économie, qui pourraient maintenant signifier à la fois des prix plus élevés et une croissance plus faible.

Dans des commentaires sur Bloomberg Television, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il considérait la hausse des prix du pétrole comme "plutôt un événement ponctuel" qui ne nécessiterait pas de réponse de la Fed, mais il a également reconnu les incertitudes si le conflit persiste et que les prix du pétrole continuent d'augmenter.

"Si la situation se résorbe dans quelques semaines ou même deux mois, elle ne sera pas un facteur important à l'avenir", a déclaré M. Waller. "S'il devient plus permanent... Il commencera alors à se répercuter sur d'autres secteurs de l'économie"

Mais les décideurs politiques sont également susceptibles d'accorder une nouvelle importance au marché du travail après les chiffres décevants de février.

À la suite des gains d'emploi plus importants que prévu en janvier, M. Waller avait déclaré qu'il était prêt à ne pas préconiser de nouvelles baisses de taux si les chiffres de l'emploi de février étaient également solides.

"Si le marché de l'emploi continue de s'affaiblir ... , nous aurons un mauvais chiffre ... . Si nous obtenons un mauvais chiffre... la question est de savoir pourquoi vous restez les bras croisés" et n'essayez pas de soutenir le marché de l'emploi par des réductions de taux, a déclaré M. Waller.

Pour certains responsables de la Fed, la tension commençait déjà à se faire sentir, avec une inflation supérieure d'environ un point de pourcentage à l'objectif fixé et de nouvelles pressions à l'horizon.

"L'espoir que le marché du travail se stabilise était peut-être trop grand", a déclaré Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, sur la chaîne CNBC. "Mais nous avons aussi une inflation supérieure à l'objectif et des prix du pétrole en hausse. Nous ne savons pas combien de temps cela durera, mais nos deux objectifs présentent des risques et nous devons garder un œil sur les deux