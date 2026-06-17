Les parents de Diogo Jota invités pour l'entrée en lice du Portugal

Pour lui. Alors que la Seleção débute son Mondial ce mercredi (19 heures), Bruno Fernandes a été interrogé sur l’importance de Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture en juillet dernier, dans les têtes portugaises. « C’est quelqu’un qui fait partie du groupe depuis longtemps. Diogo était un grand coéquipier, très simple, très humble et très passionné par ce qu’il pouvait apporter à notre pays et au football en général. Il fait toujours partie de notre groupe et en fera toujours partie » , a souligné le milieu offensif au 89 capes (29 buts).

« On garde aussi une part d’André Silva dans nos pensées , car on ne peut pas oublier que malheureusement, ce n’était pas seulement Diogo. Il sera toujours dans nos mémoires » , a-t-il ajouté en faisant référence au frère du joueur, lui aussi décédé dans l’accident.…

NB pour SOFOOT.com