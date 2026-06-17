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Les parents de Diogo Jota invités pour l'entrée en lice du Portugal
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 17:14

Les parents de Diogo Jota invités pour l'entrée en lice du Portugal

Les parents de Diogo Jota invités pour l'entrée en lice du Portugal

Pour lui. Alors que la Seleção débute son Mondial ce mercredi (19 heures), Bruno Fernandes a été interrogé sur l’importance de Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture en juillet dernier, dans les têtes portugaises. « C’est quelqu’un qui fait partie du groupe depuis longtemps. Diogo était un grand coéquipier, très simple, très humble et très passionné par ce qu’il pouvait apporter à notre pays et au football en général. Il fait toujours partie de notre groupe et en fera toujours partie » , a souligné le milieu offensif au 89 capes (29 buts).

« On garde aussi une part d’André Silva dans nos pensées , car on ne peut pas oublier que malheureusement, ce n’était pas seulement Diogo. Il sera toujours dans nos mémoires » , a-t-il ajouté en faisant référence au frère du joueur, lui aussi décédé dans l’accident.…

NB pour SOFOOT.com

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