Les orchidées de Taïwan face au couperet douanier de Trump

Lee Tsang-yu, un horticulteur taiwanais, inspecte ses orchidées le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

Donald Trump ne lui a pas fait de fleur: Lee Tsang-yu, horticulteur taïwanais, a vu les surtaxes sur ses orchidées expédiées vers les Etats-Unis passer à 20%, en raison de la guerre commerciale initiée par Washington.

Ce sexagénaire, qui a déjà traversé plusieurs crises, ne se décourage pas pour autant: il travaille à développer de nouveaux marchés, en Thaïlande notamment, et à étendre ses activités au Vietnam, en Indonésie et au Brésil, tout en réduisant la voilure pour les Etats-Unis.

Même si "les Etats-Unis représentent un marché tellement énorme que nous ne pouvons pas nous en retirer, et nous ne le ferons pas", concède-t-il.

Sa société, Charming Agriculture, exploite quatre serres de la taille d'un terrain de rugby à Houbi, un district de Tainan, dans le sud-ouest de l'île.

Des orchidées dans une serre, le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

Avec plus de 300 cultivateurs recensés, Taïwan figure parmi les plus grands producteurs mondiaux d'orchidées.

Les exportations de ce produit ont atteint 6,1 milliards de dollars de Taïwan (plus de 175 millions d'euros) en 2024, dont un tiers vers les Etats-Unis, son plus gros marché, selon les données officielles.

Jusqu'à présent, la plupart des producteurs ont absorbé le coût des droits de douane de 10% imposés par Trump à presque tous ses partenaires commerciaux en avril, explique Ahby Tseng, 53 ans, secrétaire général de l'Association des producteurs d'orchidées de Taïwan.

Mais "personne ne peut supporter" la totalité des droits de douane de 20% imposés par M. Trump à Taïwan la semaine dernière pour une entrée en vigueur jeudi, ajoute-t-il.

Le gouvernement taïwanais a présenté comme "temporaires" ces surtaxes et espère toujours négocier des conditions plus favorables pour son économie, très dépendante des exportations de semi-conducteurs - sur lesquels Donald Trump a annoncé mercredi vouloir imposer 100% de droits de douane.

- Baisse de la demande -

Aucun compromis n'a été annoncé pour l'instant et la potion est d'autant plus amère pour les producteurs d'orchidées que les droits de douane américains ne s'élèvent qu'à 15% pour les produits importés des Pays-Bas, principal concurrent de Taïwan sur ce secteur.

Des employées préparent des fleurs d'orchidées avant de les emballer, le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

La différence de cinq points de pourcentage fait qu'il est "très difficile de répercuter immédiatement le coût sur les consommateurs, car ceux-ci peuvent choisir de ne pas acheter ou d'acheter d'autres types de fleurs", affirme M. Tseng.

Stocker des orchidées dans un entrepôt n'est pas non plus une option, étant donné que les plantes "continuent de pousser".

Si les droits de douane le préoccupent, M. Lee s'inquiète encore plus de la baisse de la consommation aux Etats-Unis en raison de la situation économique.

Selon lui, "tout est devenu plus cher" en Amérique: "Depuis fin mai, nous avons déjà réduit nos expéditions de 15%. Avant cela, les Etats-Unis représentaient 45% de nos exportations."

L'horticulteur veut croire que les orchidées de Taïwan continueront de séduire les consommateurs, avec leurs fleurs qui selon lui durent plus longtemps que celles des Pays-Bas.

Et il espère que les barrières douanières américaines finiront pas s'abaisser: "Trump ne sera pas président à jamais".