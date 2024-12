Les nouveautés du projet de Superligue

Après avoir divisé, il faut unifier pour mieux régner.

Trois ans après la débâcle du projet de Superligue, voilà que le Real Madrid et ses alliés, emmenés par Florentino Pérez, remettent le couvert. Exit le format fermé qui avait mis l’Europe du foot en ébullition. Cette fois, on parle de qualification via les championnats nationaux et d’un streaming mondial « gratuit ».…

MJ pour SOFOOT.com