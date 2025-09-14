 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les nommés pour le trophée UNFP du mois d’août en Ligue 1 connus
information fournie par So Foot 14/09/2025 à 14:23

Les nommés pour le trophée UNFP du mois d’août en Ligue 1 connus

Les nommés pour le trophée UNFP du mois d’août en Ligue 1 connus

Que des milieux de terrain parmi les candidats !

Ça y’est, le traditionnel trophée de jouer du mois fait son retour et en Ligue 1, il fera quoi qu’il arrive la part belle à un milieu de terrain après un mois de compétition. Ce dimanche, les trois nommés pour prétendre à cette récompense ont été dévoilés : il s’agit de João Neves (PSG), d’Ilan Kebbal (PFC) et de Tyler Morton (OL).…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank