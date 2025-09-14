Les nommés pour le trophée UNFP du mois d’août en Ligue 1 connus
Que des milieux de terrain parmi les candidats !
Ça y’est, le traditionnel trophée de jouer du mois fait son retour et en Ligue 1, il fera quoi qu’il arrive la part belle à un milieu de terrain après un mois de compétition. Ce dimanche, les trois nommés pour prétendre à cette récompense ont été dévoilés : il s’agit de João Neves (PSG), d’Ilan Kebbal (PFC) et de Tyler Morton (OL).…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
