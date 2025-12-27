Les nombreux hommages à Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset, grand monsieur du football français, s’est éteint ce vendredi 26 décembre à l’âge de 72 ans. Voici quelques-uns des nombreux hommages qui lui ont été rendus ces dernières heures.

Yoann Gourcuff (deux saisons communes aux Girondins entre 2008 et 2010, puis plusieurs rassemblements en équipe de France entre 2010 et 2012), sur Instagram : « Jean-Louis, je prends la parole aujourd’hui via les réseaux sociaux de ma femme pour te remercier profondément de tout ce que tu m’as apporté durant nos deux années communes à Bordeaux. Dès mon arrivée, tu m’as accordé ta confiance, et cela m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais tous les moments partagés ensemble : les discussions sur le football et la tactique dans les bus, dans les avions lors de nos déplacements, ou encore ces échanges spontanés avant les séances vidéo. Tu as su me mettre à l’aise dès le premier jour et m’intégrer naturellement au sein de l’équipe. Grâce à toi, j’ai gagné en confiance, j’ai progressé et j’ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi sur le jeu et le football. Humainement, je garde de toi des souvenirs exceptionnels. Tu avais une analyse très fine du football et des adversaires, de leurs forces comme de leurs faiblesses. Tu savais transmettre ta passion du jeu et nous apporter, au quotidien comme dans l’approche des matchs, des détails et des conseils précieux pour progresser. Tu m’as aidé à croire en moi, à croire que j’étais capable de marquer des buts, même de la tête, et surtout à prendre confiance sur le terrain. Tes causeries étaient un véritable régal. Tu es sans aucun doute l’entraîneur avec qui j’ai eu la plus belle relation, faite de confiance et de bienveillance. Merci pour tout. »…

JB pour SOFOOT.com