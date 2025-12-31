Les navires chinois se retirent des alentours de Taïwan, toujours en état d’alerte

Les navires chinois s'éloignaient mercredi de Taïwan après deux jours de vastes exercices militaires menés par Pékin et visant à simuler un blocus de l'île, qui reste en état d'alerte.

Lors de ces manoeuvres baptisées "Mission Justice 2025", la Chine a tiré des dizaines de roquettes en direction de Taïwan et déployé un grand nombre de navires de guerre et d'avions près de l'île, dans une démonstration de force qui a suscité l'inquiétude des alliés occidentaux.

Taipei a condamné ces exercices, les qualifiant de menace pour la sécurité régionale et de provocation flagrante.

Un responsable des garde-côtes taïwanais a indiqué à Reuters que tous les navires chinois, au nombre de 11, avaient quitté les eaux proches de Taïwan et continuaient de s'éloigner.

Pékin n'ayant pas encore officiellement annoncé la fin des exercices, l'île reste en état d'alerte et les centres d’urgence pour l'armée et les garde-côtes sont toujours actifs, ont fait savoir les autorités.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mercredi que 77 avions militaires chinois et 25 navires de la marine et des garde-côtes avaient opéré autour de l'île au cours des dernières 24 heures, parmi lesquels 35 avions ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan qui sépare les deux parties.

Taïwan est gouverné démocratiquement mais Pékin revendique l'île comme faisant partie intégrante de son territoire et menace de recourir à la force pour la placer sous son contrôle.

(Reportage Yimou Lee à Taipei et Liz Lee à Pékin, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)