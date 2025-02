Les mots forts de Pierre Lees-Melou après la déroute de Brest contre le PSG

Outch.

Le Stade brestois ne s’imaginait pas arriver à ce niveau un jour, mais il ne pensait peut-être pas non plus conclure cette belle aventure par une claque monumentale au Parc des Princes, ce mercredi soir (7-0) . « On savait que c’était mission impossible, mais on voulait montrer du caractère et un peu d’honneur pour sortir par la grande porte, grognait Pierre Lees-Melou au micro de Canal + après la défaite. Franchement, on a été très décevants, c’est un peu honteux de sortir de la sorte. »…

CG pour SOFOOT.com