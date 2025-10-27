Les mots de Vinicius à Xabi Alonso lors de sa sortie contre le Barça
Sympa, l’ambiance à Madrid.
Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a enfin remporté un Clasico face au FC Barcelone (2-1), le premier de Kylian Mbappé depuis son arrivée au club à l’été 2024. Une rencontre marquée par de grosses tensions en fin de rencontre, mais aussi par la sortie houleuse de Vinicius Junior . Remplacé à vingt minutes de la fin du match, l’attaquant brésilien n’a pas pu retenir sa frustration. Et le diffuseur DAZN Espagne a rajouté une couche dans la soirée.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer