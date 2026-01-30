 Aller au contenu principal
Les mots de Robin van Persie suite à la blessure au genou de son fils
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 09:28

Double peine. Vaincu par le Betis lors du dernier match de phase régulière de la Ligue Europa (2-1), Feyenoord a aussi perdu Shaqueel van Persie, le fils de Robin, touché à un genou à la réception d’un duel aérien (84ᵉ) . L’entraîneur du club néerlandais a alors enlevé sa casquette de technicien pour mettre celle de père. « Quand ce genre de chose arrive à un joueur, on s’inquiète, a soufflé l’ancien buteur des Gunners en conférence de presse . Aujourd’hui, c’était au tour de Shaqueel […] On est entraîneur, certes, mais je suis avant tout son père. Je suis profondément désolé pour lui de vivre ça. Les premiers signes ne sont donc pas encourageants. »

Robin van Persie watched on as his son Shaqueel suffered a serious knee injury in Feyenoord’s Europa League match against Real Betis. As Shaqueel reached the touchline, his father and manager appeared to ask the medical staff to sit him down so he could comfort his son ❤️ pic.twitter.com/8gEDFIAtG9…

TM pour SOFOOT.com

